В Бурятии потушили девять лесных пожаров

По оперативным данным, утром 20 июня на территории Бурятии действует 20 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском и Селенгинском районах. Их общая площадь составляет около 30 тысяч гектаров.

- За сутки было ликвидировано девять лесных пожаров в Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах на общей площади 5 159 га. Также в республике обнаружено шесть новых возгораний в Бичурском, Еравнинском, Кижингинском и Прибайкальском районах. Причина возникновения пожара в Бичурском районе – неосторожное обращение с огнём, в остальных районах очаги спровоцированы сухими грозами. Угрозы населённым пунктам нет, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работают 453 человека. Задействовано 54 единицы техники.

Фото: РАЛХ