Еще одного пешехода сбили насмерть на дороге Бурятии

О втором случае смертельного наезда на пешехода рассказали в полиции Бурятии. В этот раз пострадавшей оказалась 49-летняя женщина, шедшая вдоль ночной дороги.

ДТП произошло минувшей ночью около 01 часа 45 минут в Заиграевском районе.

- Мужчина 1996 г.р. управляя автомашиной Санг Енг Истана, следуя из Улан-Удэ в Кижингу, в 3-х км от села Ташелан, совершил наезд на пешехода. Женщина 1976 г.р. находилась вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП от полученных травм она скончалась на месте происшествия, - рассказали в ГИБДД республики.

Напомним, что еще один пешеход скончался от наезда автомобиля в Прибайкальском районе. ДТП произошло ночью с 18 на 19 июня. Водитель скрылся с места преступления. Полиция ведет его поиски.

Фото: Номер один