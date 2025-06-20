Житель Бурятии убил собутыльника за то, что тот оскорбил жену

Баунтовский районный суд вынес приговор в отношении 51 -летнего жителя района, обвиняемого в совершении убийства 35-летнего потерпевшего. Трагедии могло бы и не случиться, если бы не злоупотребление алкоголем.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2024 года двое мужчин употребляли спиртное. Весь вечер мужчина, который был помоложе, нервничал и ругался по телефону с женой. В конце концов супруга приехала за загулявшим мужем и попыталась увезти его домой, но безуспешно. Пьяный муж ехать домой отказался и выгнал женщину, попутно обругав ее нецензурными выражениями.

Такое негалантное поведение не понравилось старшему товарищу. Он сделал замечание своему хамоватому собутыльнику. Вспыхнула ссора. Внезапно 51-летний мужчина схватился за нож и убил своего недавнего приятеля ударом в сердце. 35-летний умер на месте происшествия от массивной кровопотери.

На суде мужчина свою вину не признавал, придумал целую историю. Сказал, что нанес удар в целях самообороны, после того, как приятель ударил его кулаком в глаз и замахнулся на него поленом.

Суд к доводам подсудимого отнесся критически, как к способу защиты, с помощью которого тот пытался уйти от ответственности за содеянное. Суд установил, что у потерпевшего в руках каких-либо предметов не было, жизни и здоровью подсудимого ничего не угрожало.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал частичное признание вины, раскаяние, положительные характеристики по месту жительства, отсутствие судимости, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, болезненное состояние здоровья, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное оказание материальной помощи потерпевшей, а также противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления.

Суд признал жителя района виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также суд взыскал в пользу вдовы потерпевшего компенсацию морального вреда в размере полутора миллионов рублей.





Фото: "Номер один"