Происшествия 21.06.2025 в 09:52

В Бурятии со вчерашнего дня тушат пожар в СНТ

К установлению его причин подключилась прокуратура
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии со вчерашнего дня тушат пожар в СНТ

В Иволгинском районе Бурятии прокуратура проводит проверку в связи с лесным пожаром вблизи СНТ «Лесовод». Он возник еще вчера днем, но работы по его тушению продолжаются до сих пор. Известно, что причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнём.

- Возгорание находится под контролем, для этого задействованы все необходимые службы. Прямой угрозы жилым домам нет. Нарастили силы и средства для борьбы с огнём. На тушении работают 40 человек лесной охраны из Иволгинского, Заиграевского, Тарбагатайского и Прибайкальского районов. Задействовано девять автоцистерн и два бульдозера. Ещё 10 человек лесной охраны прибудут из Мухоршибирского района, - комментируют в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На место пожара выезжал и лично прокурор Иволгинского района. В ходе надзорных мероприятий ведомством будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности и предупреждении чрезвычайной ситуации.

Фото: скрин видео «Весь Улан-Удэ»

 

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