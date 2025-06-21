За один день в Улан-Удэ сгорело два дома

Поджигатели пуха в Улан-Удэ вчера спалили многоквартирный деревянный дом на улице Чертенкова. Второй пожар случился буквально пару часов спустя – по неизвестной причине загорелась нежилая постройка на улице Куйбышева.

Пожар на Чертенкова начался в вечернее время. Предположительно от загоревшегося пуха огонь перешел на деревянный забор, а уже после переметнулся на жилой дом и рядом стоящий магазин. На место возгорания по повышенному рангу были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС. Всего было задействовано 23 человека и восемь единиц техники. Пострадавших не было.

- На момент пожара в доме находились пятеро человек, которые самостоятельно эвакуировались. Помещения квартир проверены, никого не обнаружено. Огонь также повредил кровлю рядом стоящего продуктового магазина. Общая площадь пожара составила 540 квадратных метров, - прокомментировали в МЧС республики.

На улице Куйбышева загорелись надворные постройки и неэксплуатируемое здание. Пожар потушен на площади 150 квадратов. Пострадавших в нем не было.

Фото: МЧС РБ