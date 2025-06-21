Происшествия 21.06.2025 в 17:16

К тушению сложного пожара в Бурятии привлекут вертолет

Возгорание в лесу пытаются потушить со вчерашнего дня
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Текст: Елена Кокорина
К тушению сложного пожара в Бурятии привлекут вертолет

В Иволгинском районе Бурятии продолжают тушить лесной пожар, возникший еще вчера днем. Сейчас там задействовано 72 специалиста и 25 единиц техники. Заниматься ликвидацией пожара им приходится при температуре воздуха около 40 градусов.

Бульдозерами проведена опашка территории. Там, где не проходит тяжелая техника, огнеборцы лесной охраны обрабатывают кромку пожара вручную. Для сброса воды на очаги возгорания планируется задействовать вертолет Ми-8 МЧС России, сообщают в РАЛХ.

В превентивных целях выставлено шесть противопожарных постов. На месте находятся подразделения и МЧС России, и ГПС РБ.

Всего в Бурятии действует 31 лесной пожар на площади около 31 тысячи гектаров. Лесопожарную обстановку осложняет жаркая погода.

МЧС России напоминает, что в регионе действует особый противопожарный режим, а на территории лесного фонда - режим ЧС. Применение открытого огня запрещено.

Фото: МЧС Республики Бурятия

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