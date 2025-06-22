В Улан-Удэ ночью потушили пожар в гаражах и на складе

Ночью 22 июня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании на улице Трактовая.

- Огнём были охвачены два гаража и складское помещение. Пожар на 300 квадратах оперативно ликвидирован. На тушение привлекались 22 человека личного состава и 6 единиц техники МЧС России. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Бурятии.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

Фото: МЧС Бурятии