Происшествия 22.06.2025 в 09:54
В Улан-Удэ ночью потушили пожар в гаражах и на складе
Возгорание охватило площадь 300 кв. метров
Ночью 22 июня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании на улице Трактовая.
- Огнём были охвачены два гаража и складское помещение. Пожар на 300 квадратах оперативно ликвидирован. На тушение привлекались 22 человека личного состава и 6 единиц техники МЧС России. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Бурятии.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.
Фото: МЧС Бурятии