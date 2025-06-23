Происшествия 23.06.2025 в 09:36

В Бурятии огонь охватил почти 50 тысяч гектаров леса

Горит 11 районов республики
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии огонь охватил почти 50 тысяч гектаров леса

По оперативным данным, утром 23 июня в Бурятии действует 39 лесных пожаров, площадь которых составляет 49.5 тысяч гектаров. Тушить их помогают специалисты нескольких регионов из Иркутской области, Хабаровского края и Тюмени.

- За прошедшие сутки в республике было обнаружено еще десять новых возгораний в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Заиграевском, Иволгинском, Кижингинском, Муйском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах. Причина их возникновения неосторожное обращение с огнём и следствие удара молнии. Ликвидировано 10 лесных пожаров. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 813 человек. Лесная охрана (в том числе 50 специалистов из Иркутска), авиалесоохрана (в том числе 87 человек из федерального резерва и 50 сотрудников Тюменской авиабазы, 20 человек из Хабаровска), сотрудники МЧС и привлечённые граждане. Задействовано 135 единиц техники, - сообщили в РАЛХ.

Фото: loon.site

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