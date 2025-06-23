Житель Улан-Удэ пошел к речке помыться и не вернулся

Вечером, 24 июня, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Иволгинском районе, СНТ «Лесовод», в реке Селенга предположительно утонул мужчина 1963 года рождения.

По имеющимся данным, он пошел в сторону берега реки Селенга, чтобы помыться, и не вернулся. Его товарищ, заподозрив неладное из-за длительного отсутствия друга, отправился на берег реки для проверки. На месте он обнаружил только вещи своего друга.

На место оперативно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасателями было обследовано 400 м береговой линии. Мужчина не найден, поисковые работы продолжаются.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью Вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС