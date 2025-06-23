Происшествия 23.06.2025 в 11:31

Житель Улан-Удэ пошел к речке помыться и не вернулся

На берегу остались только его вещи
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Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Улан-Удэ пошел к речке помыться и не вернулся

Вечером, 24 июня, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Иволгинском районе, СНТ «Лесовод», в реке Селенга предположительно утонул мужчина 1963 года рождения.

По имеющимся данным, он пошел в сторону берега реки Селенга, чтобы помыться, и не вернулся. Его товарищ, заподозрив неладное из-за длительного отсутствия друга, отправился на берег реки для проверки. На месте он обнаружил только вещи своего друга.

На место оперативно выехали спасатели поисково-спасательного отряда №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасателями было обследовано 400 м береговой линии. Мужчина не найден, поисковые работы продолжаются.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью Вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

 

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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с 18 по 24 июня

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