Происшествия 23.06.2025 в 11:43

Бурятия провалилась в российском рейтинге по организации ЕГЭ

Уже составлено 15 протоколов об административных нарушениях
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Текст: Иван Иванов
Бурятия провалилась в российском рейтинге по организации ЕГЭ

Среди тех, кто сдавал в этом году ЕГЭ, выявлено 13 ребят-нарушителей. Но также еще провинились два лица из числа организаторов ЕГЭ.

Как с досадой отмечает министр образования Бурятии, в этом году нарушили все, что можно. Наверное, тут, конечно, есть небольшое преувеличение, но ситуация очень неприятная. Бурятия выпала из десятки лучших регионов РФ по процедуре организации ЕГЭ.

Министр отметил, что хорошо, если регион останется в желтой зоне, не перейдя в красную. Также министр отметил беспрецедентный случай в Баргузинском районе - ребенок вынес контрольно-измерительные материалы и разместил их в Интернете.

Сейчас зафиксировано 24 случая, когда выпускники достигли ста баллов. Есть 4 факта получения ста баллов по химии, 12 фактов по литературе, два - по математике, пять - по русскому языку (здесь республика просела), один факт есть по физике. Одна девушка получила сто баллов по русскому языку и химии.

Много тех, кто почти достиг 100 баллов по какому-то предмету. Но по стобалльным результатам прошлый год был лучше - 39 фактов.

В минобразования республики отмечают, что все больше выпускников выбирают для сдачи предметы естественно-научного направления.

Ну а случаи нарушения разные. Так, в Иволгинском районе выпускник написал шпаргалку на руке. Это заметили те, кто наблюдал за ходом экзамена по видеокамерам. Когда об этом сообщили на место проведения, организаторы вошли в класс и сфотографировали нарушение.

 

Фото: loon.site

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