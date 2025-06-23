По вине тяжеловоза-грузовика в Бурятии произошло массовое ДТП

Днем 21 июня в Кабанском районе тяжеловоз с прицепом стал виновником массового ДТП, в котором столкнулись четыре машины. «Паровозик» зафиксировали на 219 км автодороги Р-258 «Чита-Улан-Удэ - Иркутск».

- Мужчина 1985 г.р. управляя автомашиной Ситрак С7Н с прицепом, следуя со стороны г. Улан-Удэ в направлении г. Иркутск, предварительно не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной JAC Т8, под управлением мужчины 1969 г.р. Он по инерции совершает столкновение с Мицубиси Делика, а тот в свою очередь – с автомашиной Вольво под управлением мужчины 1974 г.р., - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП водитель а/м JAC T8 и его пассажир мужчина 1992 г.р. после осмотра врачей отпущены домой. Водитель автомашины Мицубиси и его пассажирка 1982 г.р., госпитализированы.

Фото: скрин видео ТГ-канал Svodka38