Происшествия 23.06.2025 в 12:42

По вине тяжеловоза-грузовика в Бурятии произошло массовое ДТП

В Кабанском районе столкнулись сразу четыре машины
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Текст: Елена Кокорина
По вине тяжеловоза-грузовика в Бурятии произошло массовое ДТП

Днем 21 июня в Кабанском районе тяжеловоз с прицепом стал виновником массового ДТП, в котором столкнулись четыре машины. «Паровозик» зафиксировали на 219 км автодороги Р-258 «Чита-Улан-Удэ - Иркутск».

- Мужчина  1985 г.р. управляя автомашиной Ситрак С7Н с прицепом, следуя со стороны г. Улан-Удэ в направлении г. Иркутск, предварительно не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной JAC Т8, под управлением мужчины 1969 г.р. Он по инерции совершает столкновение с Мицубиси Делика, а тот в свою очередь – с автомашиной Вольво под управлением мужчины 1974 г.р., - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП водитель а/м JAC T8 и его пассажир мужчина 1992 г.р. после осмотра врачей отпущены домой. Водитель автомашины Мицубиси и его пассажирка 1982 г.р., госпитализированы.

Фото: скрин видео ТГ-канал Svodka38

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