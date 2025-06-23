Двое подростков перевернулись на иномарке в селе Бурятии

17-летние подростки в прошедшее воскресенье, 22 июня, попали в аварию, перевернувшись на своей машине. ДТП случилось в 8.30 утра на трассе «Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск».

- Несовершеннолетний 2008 г.р. управляя автомашиной Тойота Марк 2, следуя по со стороны п. Заиграево в направлении с. Новоильинск на 83 км., предварительно не справился с рулевым управлением, совершил съезд с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП водитель и его несовершеннолетний пассажир 2008 г.р., были госпитализированы.

Фото: Номер один