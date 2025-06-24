Происшествия 24.06.2025 в 09:19
Опять двадцать пять: в центре Улан-Удэ снова повредили трубопровод
Более полусотни домов остались без воды
Текст: Елена Кокорина
Вчера в конце рабочего дня, при проведении земляных работ подрядной организацией на участке ул. Ленина - ул. Свердлова был повреждён чугунный трубопровод диаметром 150 мм.
Для устранения повреждения на место выехали специалисты МУП «Водоканал» совместно с подрядной организацией.
В итоге горожане, многие кафе, рестораны и другие предприятия в центре города остались без воды.
- Под отключение воды попали два частных дома, восемь многоквартирных домов и 43 административных здания. Организован подвоз воды, - сообщил вчера «Водоканал».
Пока известий о восстановлении подачи воды не поступало.
Фото: Номер один
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