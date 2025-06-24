В Бурятии не могут потушить 40 лесных пожаров

В Бурятии сохраняется высокая пожарная опасность. По оперативным данным, утром 24 июня действуют 40 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тункинском районах. Их общая площадь приближается к 54 тысячам гектаров леса.

- За прошедшие сутки в республике обнаружено восемь новых возгораний в Баргузинском, Заиграевском, Кижингинском, Курумканском, Тункинском и Хоринском районах. Причина возникновения в неосторожном обращении с огнём. Пять очагов были спровоцированы сухой грозой. Ликвидировано семь лесных пожаров на площади 160 га. Локализовано четыре на площади 3 624 га. Угрозы населённым пунктам нет, - рассказали в РАЛХ.

На тушении работают 772 человека, среди которых 50 специалистов из Иркутска, 87 человек из федерального резерва, 50 сотрудников Тюменской авиабазы, 20 человек из Хабаровска, а также сотрудники МЧС и привлечённые граждане. Задействовано 109 единиц техники.

Фото: loon.site