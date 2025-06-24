Улан-удэнец ограбил офис находящийся по соседству с его домом

В Отдел полиции Железнодорожного района обратился директор одной из коммерческих организаций Улан-Удэ. Ночью из его офиса по улице Гагарина украли деньги.

- В результате оперативной работы сотрудников уголовного розыска было установлено, что неизвестный путем взлома окна проник в офисное здание, откуда и похитил денежные средства в сумме 28 000 рублей. В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел, - рассказали в МВД республики.

Им оказался 36-летний ранее судимый за имущественные преступления житель г. Улан-Удэ, проживающий в соседнем доме по ул. Гагарина. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину в совершении преступления он признал в полном объеме и раскаялся в содеянном, добавили в полиции.

Фото: МВД РБ