Происшествия 24.06.2025 в 10:37

Улан-удэнец ограбил офис находящийся по соседству с его домом

Ночного гостя зафиксировала видеокамера на входе в организацию
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец ограбил офис находящийся по соседству с его домом

В Отдел полиции Железнодорожного района обратился директор одной из коммерческих организаций Улан-Удэ. Ночью из его офиса по улице Гагарина украли деньги.

- В результате оперативной работы сотрудников уголовного розыска было установлено, что неизвестный путем взлома окна проник в офисное здание, откуда и похитил денежные средства в сумме 28 000 рублей. В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел, - рассказали в МВД республики.

Им оказался 36-летний ранее судимый за имущественные преступления житель г. Улан-Удэ, проживающий в соседнем доме по ул. Гагарина. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину в совершении преступления он признал в полном объеме и раскаялся в содеянном, добавили в полиции.

Фото: МВД РБ

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