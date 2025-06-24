От наезда на забор в Бурятии насмерть разбился мотоциклист

В полиции Бурятии рассказали о ДТП, в котором погиб 50-летний мотоциклист. Будучи нетрезвым, мужчина сел за руль и не справился с управлением.

Авария произошла вечером 23 июня в Кабанском районе.

- В 19 часов в селе Шергино мужчина 1975 г.р. без прав, управлял мотоциклом Racer RC300 в состоянии алкогольного опьянения. У одного из сельских домов он совершил съезд в кювет и наехал на деревянный забор. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир 1984 г.р. был госпитализирован.

Фото: loon.site