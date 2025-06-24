Происшествия 24.06.2025 в 11:54

Велосипедист в Улан-Удэ попал под колеса автомобиля

Его сбили на пешеходном переходе
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Текст: Елена Кокорина
Велосипедист в Улан-Удэ попал под колеса автомобиля

Вчера вечером в Советском районе Улан-Удэ сбили 18-летнего велосипедиста. Молодой человек нарушил правила и пересекал дорогу по пешеходному переходу, не спешившись с велика.

- В 18 часов 36 минут, мужчина 1997 г.р. управляя автомашиной Субару Легаси, следуя по улице Иволгинская в районе дома Nº13г, на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на велосипедиста 2007 г.р., который не спешился и пересекал проезжую часть на велосипеде. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован в мед. Учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

За минувшие сутки на территории республики инспекторами ДПС пресечено 316 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления 20 нетрезвых водителей.

На дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один

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