Происшествия 24.06.2025 в 12:25

Житель Бурятии слишком активно скупал золото в Забайкалье

Силовики изъяли у скупщика золота на 5,5 миллионов рублей
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Текст: Иван Иванов
Житель Бурятии слишком активно скупал золото в Забайкалье

Дорожающее золото привлекает на рынок все больше неквалифицированных инвесторов и скупщиков. При этом забывается, что за куплю-продажу самородного золота предусмотрена уголовная ответственность.

Сотрудники ФСБ поймали жителя Бурятии, который скупал у старателей в Забайкальском крае незаконно добытое золото, а затем перепродавал в Чите дороже.

На момент задержания у него было при себе золота на 5,5 миллиона рублей, сообщили «Чита.Ру» в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю. Известно, что он добывал золото на территории Красночикойского района. Мужчина планировал впоследствии перепродать его.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном обороте драгоценных металлов, конкретно по части 4 этой статьи, которая подразумевает совершение сделки и перевозки. Ему грозят либо принудительные работы, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 500 тысяч рублей.

 

Фото: loon.site

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