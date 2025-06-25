Обычные прохожие потушили пожар в пригороде Улан-Удэ

Проезжающий мимо на машине улан-удэнец Александр увидел пожар. Неравнодушный горожанин, вооружившись лопатой начал локализовать огонь от жилых домов.



- Ехал мимо. Увидел возгорание. Остановился, взял лопату с машины и принялся тушить. Лопата всегда с собой, - делиться Александр.



Увидев Александра, проезжающие мимо на велосипеде ребята, также решили ему помочь. Затем к ним в работу подключилась машина с бетономешалкой. Мужчины из шланга пролили воду на место возгорания.



Это тот самый пример, когда внимательность, неравнодушие и сплоченность незнакомых между собой людей помогли предотвратить возможную беду. Учитывая жаркую погоду, огонь легко мог перекинуться на жилые дома и могла случиться большая беда. Благодаря таким горожанам все закончилось хорошо.