Мужчина устроил пожар у соседей

В Улан-Удэ 74-летний мужчина сжигал сухую траву. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по участку и перекинулся на летний дом и соседские постройки.

Пожар на 99 квадратах потушили 23 специалиста и 6 единиц техники МЧС России.

- Нарушителя ждет штраф до 50 тыс. рублей. В Бурятии это 35 выявленный случай. Поджигатели оштрафованы на более 400 тыс. рублей, - сообщили в МЧС Бурятии.

Фото: МЧС Бурятии