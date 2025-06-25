Происшествия 25.06.2025 в 09:30

Мужчина устроил пожар у соседей

Он сжигал сухую траву у себя на участке
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мужчина устроил пожар у соседей

В Улан-Удэ 74-летний мужчина сжигал сухую траву. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по участку и перекинулся на летний дом и соседские постройки.

Пожар на 99 квадратах потушили 23 специалиста и 6 единиц техники МЧС России.

- Нарушителя ждет штраф до 50 тыс. рублей. В Бурятии это 35 выявленный случай. Поджигатели оштрафованы на более 400 тыс. рублей, - сообщили в МЧС Бурятии.

 

Фото: МЧС Бурятии

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