Происшествия 25.06.2025 в 09:30
Мужчина устроил пожар у соседей
Он сжигал сухую траву у себя на участке
В Улан-Удэ 74-летний мужчина сжигал сухую траву. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по участку и перекинулся на летний дом и соседские постройки.
Пожар на 99 квадратах потушили 23 специалиста и 6 единиц техники МЧС России.
- Нарушителя ждет штраф до 50 тыс. рублей. В Бурятии это 35 выявленный случай. Поджигатели оштрафованы на более 400 тыс. рублей, - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии