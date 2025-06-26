Происшествия 26.06.2025 в 09:48
От столкновения грузовика и легковушки в Улан-Удэ случился пожар
ДТП произошло минувшей ночью
Текст: Елена Кокорина
ДТП с пожаром произошло в ночь с 25 на 26 июня в Улан-Удэ. От столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем загорелись обе машины.
- Авария произошла на дороге возле завода Полистройдеталь со стороны Стальмоста, - сообщил аварийный инспектор города Батыр Артыков в своем ТГ-канале.
По предварительной информации водители живы. Автомобили, судя по видео, выгорели полностью. Более подробной информации о деталях происшествия от ГИБДД пока не поступало.
Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»
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