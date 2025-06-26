От столкновения грузовика и легковушки в Улан-Удэ случился пожар

ДТП с пожаром произошло в ночь с 25 на 26 июня в Улан-Удэ. От столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем загорелись обе машины.

- Авария произошла на дороге возле завода Полистройдеталь со стороны Стальмоста, - сообщил аварийный инспектор города Батыр Артыков в своем ТГ-канале.

По предварительной информации водители живы. Автомобили, судя по видео, выгорели полностью. Более подробной информации о деталях происшествия от ГИБДД пока не поступало.

Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»