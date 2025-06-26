Происшествия 26.06.2025 в 10:04

Загоревшееся авто стало причиной еще одного лесного пожара в Бурятии

Огонь с машины стремительно перешел на лес
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Текст: Елена Кокорина
Загоревшееся авто стало причиной еще одного лесного пожара в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено более 20 новых возгораний в девяти районах республики. Пожар в Прибайкальском районе возник по причине обрыва ЛЭП, а в Кяхтинском возгорание произошло из-за вспыхнувшего на дороге автомобиля, после чего огонь перекинулся на лесной массив. Причиной 19-ти пожаров стала сухая гроза.

- По оперативным данным, утром 26 июня действуют 57 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Кижингинском, Заиграевском, Кяхтинском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тункинском районах. Их общая площадь составляет 77,5 тысяч га. Ликвидировать удалось 9 лесных пожаров на площади 3 632 га. Борьба с огнём продолжается. Угрозы населённым пунктам нет, - рассказали в РАЛХ.

На тушении работают 899 человек. Задействована 141 единица техники.

Фото: РАЛХ

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