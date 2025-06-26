Улан-удэнец сдал в аренду мошенникам личный кабинет банковского приложения

Житель Улан-Удэ получил накануне сообщение в мессенджере WhatsApp от мошенников, предложивших ему сдавать в аренду личный кабинет приложения банка. За предоставление услуги они пообещали ему 750 рублей в сутки.

- Мужчина поверил, сообщил им номер своей банковской карты и подтвердил операцию кодом из SMS-сообщения. Сразу после этого он лишился доступа к своему личному кабинету в приложении банка и увидел списание средств. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: loon.site