Происшествия 26.06.2025 в 10:34

Улан-удэнец сдал в аренду мошенникам личный кабинет банковского приложения

Результатом стал не заработок, а потеря денег
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец сдал в аренду мошенникам личный кабинет банковского приложения

Житель Улан-Удэ получил накануне сообщение в мессенджере WhatsApp от мошенников, предложивших ему сдавать в аренду личный кабинет приложения банка. За предоставление услуги они пообещали ему 750 рублей в сутки.

- Мужчина поверил, сообщил им номер своей банковской карты и подтвердил операцию кодом из SMS-сообщения. Сразу после этого он лишился доступа к своему личному кабинету в приложении банка и увидел списание средств. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: loon.site

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