Электросамокатчик в Улан-Удэ сбил женщину и скрылся с места ДТП

Вчера вечером, передвигаясь на электросамокате, подросток сбил 59-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Однако чуть позже его все равно нашла полиция.

Наезд произошел в Октябрьском районе в 19 часов.

- Следуя по тротуару на ул. Бабушкина в районе дома Nº 151а 16-летний юноша на электросамокате, совершил наезд на пешехода женщину 1966 г.р., которая шла в попутном направлении. В результате ДТП пешеход была осмотрена медработниками и отпущена домой. С места ДТП подросток скрылся, но в ходе оперативно-поисковых мероприятий был задержан сотрудниками ГИБДД, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один