Происшествия 26.06.2025 в 10:54

Электросамокатчик в Улан-Удэ сбил женщину и скрылся с места ДТП

Пострадавшая получила незначительные травмы
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Текст: Елена Кокорина
Электросамокатчик в Улан-Удэ сбил женщину и скрылся с места ДТП

Вчера вечером, передвигаясь на электросамокате, подросток сбил 59-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Однако чуть позже его все равно нашла полиция.

Наезд произошел в Октябрьском районе в 19 часов.

- Следуя по тротуару на ул. Бабушкина в районе дома Nº 151а 16-летний юноша на электросамокате, совершил наезд на пешехода женщину 1966 г.р., которая шла в попутном направлении. В результате ДТП пешеход была осмотрена медработниками и отпущена домой. С места ДТП  подросток скрылся, но в ходе оперативно-поисковых мероприятий был задержан сотрудниками ГИБДД, - рассказали в полиции республики.

Фото:  Номер один

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