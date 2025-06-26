18-летний мотоциклист в Улан-Удэ бросил свою девушку после ДТП

В Железнодорожном районе Улан-Удэ 18-летний парень совершил ДТП, опрокинул свой мотоцикл и скрылся с места происшествия, бросив свою пассажирку.

- В 23 часа 40 минут, предположительно молодой человек 2007 г.р. управляя мотоциклом Минск 250 следовал по ул. 50 лет Октября. В районе дома Nº5 он совершил опрокидывание ТС, но с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадала его пассажирка 2007 г.р. Девушка доставлена в медучреждение., - комментируют в ГИБДД республики.

Всего за минувшие сутки на территории республики инспекторами ДПС пресечено 312 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранен от права управления свыше 20 нетрезвых водителей.

На дорогах Бурятии зарегистрирована 31 авария с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один