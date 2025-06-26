Происшествия 26.06.2025 в 13:46

В Якутии арестовали «Челентано»

Героя телешоу, экс-замначальника полиции Якутска обвинили в получении взятки
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Текст: Иван Иванов
В Якутии арестовали «Челентано»

Якутский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении «Челентано» якутской полиции, экс-замначальника полиции МУ МВД «Якутское», полковника Алексея Соломкина. Об этом сообщает АН «SakhaTime».

Его обвиняют по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ, взятка в особо крупном размере, то есть превышающем миллион рублей.

Минимальное наказание по этой статье составляет штраф в размере 3 миллионов рублей, а максимальное – 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет.

В 2018 году Алексей Соломкин участвовал в телепроекте НВК «Саха» «Две звезды», где полковник выступил в образе Челентано. Отсюда и прозвище.

Алексей Соломкин был уволен из правоохранительных органов еще в июне прошлого года.

 

Фото: Номер один

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