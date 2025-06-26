В Забайкалье лесной пожар перешел на склад с боеприпасами

Власти Забайкалья, где в июне в отставку из-за плохой работы было отправлено все местное правительство, демонстрируют весьма слабую работу в тушении лесных пожаров, которые уже месяц опустошают Забайкальский край.

Вчера огонь подошел к воинской части в районе села Большая Тура, где находится склад боеприпасов, - сообщает «Чита.ру».

Пожар в Большой Туре начался 25 июня в 15.00. Первым ситуацию прокомментировал глава Карымского округа Алексей Сидельников. Он сообщил, что на закрытой территории возник пожар, на тот момент его площадь была небольшой.

Местные жители сообщали «Чита.Ру» о взрывах, доносящихся со стороны пожара. Чуть позже в небе заметили вертолет, который набирал воду с Ингоды и сбрасывал на огонь.

В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю подтвердили, что взрываются боеприпасы. Они начали детонировать из-за возникшего на территории ландшафтного пожара. Сейчас, судя по кадрам очевидцев, уже горит лес.

Напомним, село Большая Тура известно пожаром воинской на военном складе с боеприпасами, который произошел вблизи населенного пункта 29 апреля 2014 года. Тогда причиной возгорания стал верховой лесной пожар, который перекинулся на склады. Всё население сёл Большая Тура и Кадахта было эвакуировано.

В результате пожара и взрывов погибли 10 человек, в том числе начальник склада и часть персонала. Взрывами было повреждено несколько домов и разрушена почти новая школа.





Фото: МЧС Забайкальского края