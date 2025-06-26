Происшествия 26.06.2025 в 15:59
В Бурятии недалеко от поселка разгорается лесной пожар
Огонь разгоняет сильный ветер и сухая погода
Текст: Елена Кокорина
В 8 км от населённого пункта Сулхара в Кижингинском районе Бурятии начался лесной пожар. Его тушение осложняется погодными условиями – ветровой нагрузкой и сухой, жаркой погодой.
- В лесном массиве, где действует пожар растёт много молодых деревьев сосны. Это способствует высокой задымленности из-за большого количества смолы на стволах «молодняка». Осталось отработать 2 км кромки пожара. Сегодня лесной пожар окольцуют. Работы продолжаются. Угрозы перехода огня нет, - прокомментировали в РАЛХ.
С огнём сражаются 22 человека. Задействован один бульдозер. Дополнительно к кромке пожара направлено 14 сотрудников авиалесоохраны Бурятии, добавили в ведомстве.
Фото: РАЛХ
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