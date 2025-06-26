Житель Бурятии потерял трудоспособность из-за работы на золотом руднике

Жителю Бурятии, бывшему работнику рудника возместили моральный вред за профессиональное заболевание. Судебные приставы взыскали 350 тыс. рублей с золотодобывающего предприятия.

- Мужчина трудился в должности проходчика рудника, выполняя работу во вредных условиях труда. Длительное воздействие на организм работника вредных производственных факторов, в частности локальной вибрации, привело к получению профессионального заболевания с утратой профессиональной трудоспособности на 30%, - сообщили в службе судебных приставов.

При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание степень вины работодателя и иные обстоятельства, связанные с продолжительностью работы проходчика на руднике, возраст, степень нравственных и физических страданий.

С учетом вышеизложенного и требования разумности и справедливости суд постановил взыскать в пользу рабочего 350 тысяч рублей.

Фото: loon.site