Попытка сэкономить привела в суд

В Улан-Удэ набирает новый виток расселение граждан из старых домов-бараков. Если ранее мэрия тянула с переселением людей из домов, уже признанных аварийными, то сейчас бараки признают ветхими и подлежащими сносу только после судов. Жителям приходится доказывать то, что их дома являются именно многоквартирными (МКД), а не домами блокированной застройки.

Комиссия ошиблась

О том, что горожанам приходится в суде разъяснять чиновникам мэрии то, что их дома относятся к МКД, а не ИЖС, «Номер один» рассказал юрист Владимир Дашиев.

Так, один из собственников жилья по адресу Ранжурова, 9/2, обратился в администрацию города с заявлением о том, чтобы признать дом аварийным и подлежащим сносу. Однако заявление чиновники принимать отказались, аргументируя это тем, что барак является домом блокированной застройки, соответственно, решать свои проблемы, а именно подыскивать новое жилье собственник должен самостоятельно. Получив отказ, женщина обратилась в суд.

В иске собственница просила признать незаконным бездействие комитета городского хозяйства и межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения, обязать чиновников в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу обследовать ее дом и признать его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В суде выяснилось, что в обследовании дома и составлении акта принимали участие представители межведомственной комиссии Улан-Удэ в составе трех человек, а также сотрудники комитета по архитектуре и градостроительству, комитета по управлению имуществом и землепользованию и врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии. Одним словом, комиссия была довольно представительная и единодушно сошлась во мнении, что дом, который они обследуют, никакой не барак.

Однако для того, чтобы получить полную картину об обследуемом доме, чиновникам нужно было привлечь к работе отраслевых экспертов, пригласить собственников квартир, проанализировать пригодность дома для постоянного проживания. При этом комиссия не оценила техническое состояние объекта недвижимости, а также не указала, по каким признакам признала его домом блокированной застройки.

Между тем, согласно Градостроительному кодексу, дом блокированной застройки – это жилое здание, блокированное с другим жилым домом в одном ряду общей боковой стеной без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок.

Таким образом, главными признаками дома блокированной застройки является наличие общих боковых стен без проемов с объектами того же вида, отдельного выхода на земельный участок, отсутствие общего имущества и наличие отдельного земельного участка под каждым домом. Жилой блок имеет самостоятельные инженерные системы и индивидуальные подключения к внешним сетям, не имеет общих с соседними жилыми блоками чердаков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками.

Поэтому дом по Ранжурова, 9/2, хоть и имеет общие боковые стены, разделяющие соседние квартиры, на этом все сходства с домом блокированной застройки заканчиваются.

Жильцы рассказали, что в царские времена это был единый купеческий дом, а в советское время его разделили на квартиры. Это одноэтажное строение, состоящее из четырех квартир.

В доме есть общие стены, крыша, чердак, общая веранда. При этом чердак представляет собой единое помещение над всем жилым домом. Земельный участок, согласно кадастровой карте, предназначен для размещения многоквартирного жилого дома. Есть места общего пользования — выгребная яма, туалет. Войти можно с двух калиток.

«Таким образом, выводы межведомственной комиссии Улан-Удэ о том, что дом имеет признаки блокированной застройки, является преждевременным и не основанным на надлежащих доказательствах», - следует из материалов дела.

В итоге бездействие межведомственной комиссии Советский районный суд признал незаконным и обязал чиновников принять рассмотреть заявление собственницы жилья.

Ждать девять лет

Представители комитета городского хозяйства сообщили «Номер один», что в марте 2025 года многоквартирный дом по ул. Ранжурова, 9/2, признан аварийным и подлежащим сносу. Однако ждать переселения людям придется до конца 2034 года.

Жители не согласны с таким сроком. Они поясняют это тем, что перекрытие дома уже обвалилось в 2022 году и есть признаки нового обрушения в других квартирах. Граждане считают, что разумные сроки для сноса дома уже истекли и необходимо срочно изымать квартиры для муниципальных нужд, а не ждать конца 2034 года.

В защиту граждан выступила прокуратура района, которая попросила суд сократить срок расселения до конца 2027 года.

- Людям потолок на голову вот-вот обрушится, а прокурор просит суд дать время администрации еще два года, - гневно говорит юрист Владимир Дашиев. - Вызывает возмущение тот факт, что за незаконные решения администрации никто из чиновников не понес даже дисциплинарного наказания за посягательство на регламентированный порядок деятельности органов местного самоуправления в сфере обеспечения жилищных прав граждан.

В комитете по управлению имуществом и землепользованию о возможности расселить жителей аварийного дома как можно скорее, ответили, что в Бурятии не принята региональная адресная программа переселения граждан из аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года.

- По информации Минстроя Республики Бурятия, с 2025 года расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2022 года, будет проходить в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Утвердить программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда и конкретный список домов, подлежащих переселению, планируется в четвертом квартале 2025 года, - отметили в комитете.

Всего в Улан-Удэ с 1 января 2017 года по настоящее время признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 370 многоквартирных домов.

Аналогичная история не так давно произошла в Баргузинском районе, где жителей разрушающихся домов пообещали расселить в 2034 году. Такие сроки сильно удивили прокуратуру, которая в итоге через суд обязала администрацию расселить жильцов аварийных домов до конца 2026 года.

Ну а что касается жителей дома по Ранжурова, 9/2, то им остается продолжать отстаивать свои права в суде.





Фото «Номер один».



