В Бурятии за сутки потушили 19 пожаров, из них 15 пожаров были связаны с возгоранием мусора и сухой травы. Пострадавших нет.

- Вероятно, из-за короткого замыкания произошел пожар в поселке Саган-Нур. Там загорелась веранда в двухквартирном доме. Возгорание потушено на 50 квадратах. Неосторожное обращение с огнём - предварительная причина пожаров в Улан-Удэ на ул. Шаляпина и СНТ «Весна», - сообщили в МЧС Бурятии.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.

На контроле - 66 очагов лесных пожаров на площади более 83 тыс. га.

V класс пожарной опасности прогнозируется на территории г. Улан-Удэ и в 10 районах республики.

МЧС России напоминает: при пожаре звони по номерам 101 или 112.

Фото: МЧС Бурятии