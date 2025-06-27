Происшествия 27.06.2025 в 09:40

В Бурятии за сутки потушили 19 пожаров

Из них большая часть была связана с возгоранием мусора и сухой травы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии за сутки потушили 19 пожаров

В Бурятии за сутки потушили 19 пожаров, из них 15 пожаров были связаны с возгоранием мусора и сухой травы. Пострадавших нет.

- Вероятно, из-за короткого замыкания произошел пожар в поселке Саган-Нур. Там загорелась веранда в двухквартирном доме. Возгорание потушено на 50 квадратах. Неосторожное обращение с огнём - предварительная причина пожаров в Улан-Удэ на ул. Шаляпина и СНТ «Весна», - сообщили в МЧС Бурятии.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.

На контроле - 66 очагов лесных пожаров на площади более 83 тыс. га.

V класс пожарной опасности прогнозируется на территории г. Улан-Удэ и в 10 районах республики.

МЧС России напоминает: при пожаре звони по номерам 101 или 112.

 

Фото: МЧС Бурятии

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