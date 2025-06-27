В городских лесах Улан-Удэ продлили запрет на посещение

В городских лесах Улан-Удэ до 17 июля продлили запрет на посещение лесов. В связи с этим временно ограничено пребывание людей и въезд транспортных средств.

- В лесах и на прилегающих территориях запрещено: разведение костров; проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня; сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов; сельхозпалы; приготовление пищи на открытом огне и углях. Исключения составят лишь работы по охране лесов от пожаров, их воспроизводству и уходу за ними, аварийно-спасательные работы, - сообщили в администрации города.

Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский и Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, тропы «Юбилейная» и «Здоровья» для скандинавской ходьбы.

Патрулирование городских лесов продолжается, в том числе в выходные и праздничные дни.

Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните по телефону 20-44-44 или «112».

Фото: Номер один