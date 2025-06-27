Происшествия 27.06.2025 в 17:01
Два человека пострадали при пожаре в Улан-Удэ
Горела надворная постройка и легковой автомобиль
Два человека пострадали при пожаре в Улан-Удэ. Горела надворная постройка и легковой автомобиль.
- Сегодня в пятом часу утра на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании надворной постройки и легкового автомобиля на улице Брусничная. В результате пожара двое мужчин 1982 года рождения получили ожоги. Один из них доставлен в медучреждение, второй пострадавший от госпитализации отказался. Пожар на площади 16 квадратов ликвидировали 8 специалистов и 4 единицы техники, - сообщили в МЧС Бурятии.
На месте сейчас работает дознаватель МЧС России, проводится доследственная проверка. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Фото: МЧС Бурятии