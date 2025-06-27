Два человека пострадали при пожаре в Улан-Удэ. Горела надворная постройка и легковой автомобиль.

- Сегодня в пятом часу утра на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании надворной постройки и легкового автомобиля на улице Брусничная. В результате пожара двое мужчин 1982 года рождения получили ожоги. Один из них доставлен в медучреждение, второй пострадавший от госпитализации отказался. Пожар на площади 16 квадратов ликвидировали 8 специалистов и 4 единицы техники, - сообщили в МЧС Бурятии.





На месте сейчас работает дознаватель МЧС России, проводится доследственная проверка. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Фото: МЧС Бурятии