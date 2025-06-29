В Бурятии обанкротился родственник экс-депутата Госдумы

Петр Игнатьевич банкротился на протяжении нескольких лет. Общественности республики он, наверное, не так известен, как Юрий Тармаев – бывший депутат Госдумы от Бурятии, экс-депутат Народного Хурала и экс-руководитель компании «Молоко Бурятии».

Петр Тармаев в конце 2021 года подал заявление о признании себя банкротом и введении процедуры реализации имущества. Как отметил он в «самобанкротном» заявлении в суд, размер его долгов составлял как минимум 18 млн рублей и погасить их якобы никак не мог. Тогда его и провозгласили банкротом.

Петр Игнатьевич был созаемщиком и сопоручителем в некоторых финансовых операциях Юрия Тармаева и «Молока Бурятии».

Самый крупный долг, согласно материалам дела, Петр Тармаев имел перед «БайкалБанком». В свое время он выступил в качестве поручителя по кредиту, который брало АО «Молоко Бурятии».

Однажды наступил момент, когда Петра Тармаева попросили исполнить обязательства поручителя – погасить долги «Молока Бурятии». А у него не оказалось ресурсов для этого. Проверив обстоятельства банкротства, финансовый управляющий сделал вывод, что признаков преднамеренного или фиктивного банкротства нет. В отчете управляющего о результатах реализации имущества отмечается, что кредиторы требовали с Петра Тармаева 19 948 334 рубля.

С погашением долгов возникли, мягко говоря, затруднения. Подлежащие оспариванию сделки должника финансовый управляющий не выявил. И когда все, что позволял закон, было продано, кредиторов постигло большое разочарование - их требования оказались погашены только на 0,45%. Представляете? Даже 1% не набрался.

Дело Петра Тармаева тянулось так долго, что судья, которой выпало его вести, ушла в почетную отставку. Пришлось назначать другого судью.

«Освободить Тармаева Петра Игнатьевича от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных при введении реализации имущества гражданина», - подытожил суд, закрывая дело.

Теперь он свободен как птица. Ну или почти. Что до кредиторов, им предстоит все понять и простить. Тем более основной кредитор сам банкрот.

К слову, через несколько недель подобное решение суд вынес и по Юрию Тармаеву, который также подал заявление о признании себя банкротом. Правда долгов он накопил почти полмиллиарда - 457 658 871. Так же, как Петр, он заявил, что не может их погасить. В процессе о «самобанкротстве» Юрия Тармаева среди нескольких заинтересованных лиц суд привлек и Петра Тармаева в качестве созаемщика и сопоручителя.

Более «весомое» банкротство Юрия Тармаева продолжается до сих пор, и конца там не видно. Финансовый управляющий должника пытается собрать конкурсную массу в как можно большем размере. Сегодня идет борьба за признание недействительным договора купли-продажи 100%-ной доли в уставном капитале компании «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» пятилетней давности. Договор заключали Юрий Тармаев и Доржи Абзаев. Если управляющий победит, то долю вернут в конкурсную массу, чтобы продать и направить деньги на расплату с кредиторами Юрия Тармаева.

Сколько процентов долгов экс-госдумовца удастся погасить? Задолжать почти полмиллиарда это, согласитесь, размах совсем иного уровня.





Фото: loon.site