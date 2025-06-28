Происшествия 28.06.2025 в 14:21
В Бурятии пожарные отреагировали за сутки на 15 пожаров
Большая часть из них произошла из-за возгорания мусора и сухой растительности
Текст: Макар Захаров
Предварительно, неосторожное обращение с огнём стало причиной 13 пожаров. На одном из них пострадали двое мужчин.
Из-за неосторожности при курении, вероятно, загорелась стена котельной, пристроенной к жилому дому в Кырене. Пожар потушен на площади 1 м². В Онохое огнём уничтожен гараж на площади 28 м². Вероятная причина – короткое замыкание.
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза.
На контроле 74 очага лесных пожаров на площади более 95 тыс. га.
На водных объектах происшествий не зарегистрировано.
Фото «Номер один»
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