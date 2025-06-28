В Бурятии пожарные отреагировали за сутки на 15 пожаров

Предварительно, неосторожное обращение с огнём стало причиной 13 пожаров. На одном из них пострадали двое мужчин.

Из-за неосторожности при курении, вероятно, загорелась стена котельной, пристроенной к жилому дому в Кырене. Пожар потушен на площади 1 м². В Онохое огнём уничтожен гараж на площади 28 м². Вероятная причина – короткое замыкание.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза.

На контроле 74 очага лесных пожаров на площади более 95 тыс. га.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Фото «Номер один»