Происшествия 29.06.2025 в 10:00

Бурятские леса продолжают гореть

Но несколько очагов потушены
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Текст: Татьяна Жамсуева
Бурятские леса продолжают гореть
Фото: РАЛХ

За прошедшие сутки в республике обнаружено 3 возгорания: в Еравнинском и Кижингинском районах. Как сообщает РАЛХ, причина возникновения пожаров - сухие грозы. Тем не менее ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 1 260 га. 

По оперативным данным, утром 29 июня действуют 60 лесных пожаров:

в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Бичурском,

Джидинском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском, Муйском,

Окинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах, на общей площади 107 655 га.

Угрозы населённым пунктам нет.

На тушении работают 908 человек. Задействована 141 единица техники.

Авиалесоохрана (в том числе 146 человек из федерального резерва, 50 сотрудников Тюменской авиабазы, 20 человек из Хабаровска, 12 человек из Кирова, 20 из Архангельска), лесная охрана (в том числе 50 специалистов из Иркутска) и привлечённые граждане. 

Внимание! На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.

МЕСТА ОТДЫХА, СБОРА ВАЛЕЖНИКА И ДИКОРОСОВ ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ЗАПРЕЩЕНО.

При обнаружении возгораний звоните на горячую линию лесной охраны - 20-44-44.

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