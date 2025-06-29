Происшествия 29.06.2025 в 12:11

Прогнозируют ухудшение погоды по Бурятии

Усиление ветра, грозы и ливни
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Текст: Татьяна Жамсуева
Прогнозируют ухудшение погоды по Бурятии
Фото: Номер один

По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. 29-30 июня и 1 июля местами по Республике Бурятия прогнозируются: очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с, при грозах порывы до 24 м/с.

Республиканское агентство ГО и ЧС обращается к жителям и гостям республики с просьбой быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. Избегайте нахождения вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям при передвижении на автотранспорте следует соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности, отказаться от дальних поездок.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «112».

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