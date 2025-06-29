Директора школы Бурятии уволили из-за утраты доверия

По данным Прокуратуры Республики Бурятия, было установлено, что руководитель трудоустроил свою родную сестру на должность своего заместителя и длительное время не принимал меры по урегулированию возникшего конфликта интересов. По представлению прокурора района приказом начальника районного управления образования директор школы уволена в связи с утратой доверия.

Согласно п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является существенным нарушением, влекущим дисциплинарную ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия.

Помимо этого, должностное лицо, ответственное за профилактику коррупции в районном управлении образования, привлечено к дисциплинарной ответственности.