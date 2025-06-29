Сегодня Улан-Удэ покрылся дымом от пожаров

По данным Гидрометцентра, дует восточный ветер, который «нагнал» дым в Улан-Удэ из Забайкальского края. Как сообщает Федеральная Авиалесоохрана, в соседнем регионе пожары действуют на площади свыше 250 000 гектаров. РАЛХ отмечает что, лесопожарная обстановка в Бурятии под контролем, вблизи Улан-Удэ очаги не зарегистрированы.

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, на тушении работают более 900 огнеборцев. О возгорании в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.