Происшествия 29.06.2025 в 14:59

Сегодня Улан-Удэ покрылся дымом от пожаров

Помимо задымленности пахнет гарью
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
Сегодня Улан-Удэ покрылся дымом от пожаров
Фото: Номер один

По данным Гидрометцентра, дует восточный ветер, который «нагнал» дым в Улан-Удэ из Забайкальского края. Как сообщает Федеральная Авиалесоохрана, в соседнем регионе пожары действуют на площади свыше 250 000 гектаров. РАЛХ отмечает что, лесопожарная обстановка в Бурятии под контролем, вблизи Улан-Удэ очаги не зарегистрированы. 

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, на тушении работают более 900 огнеборцев. О возгорании в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

Теги
пожары

Все новости

В Бурятию прилетела делегация из Мьянмы
29.06.2025 в 15:04
Сегодня Улан-Удэ покрылся дымом от пожаров
29.06.2025 в 14:59
Директора школы Бурятии уволили из-за утраты доверия
29.06.2025 в 14:49
Подростки Бурятии активно ищут работу
29.06.2025 в 14:26
Британская компания не доплатила кочевникам Якутии
29.06.2025 в 14:09
Прогнозируют ухудшение погоды по Бурятии
29.06.2025 в 12:11
В Бурятии прошел «Наадан-Сурхабан 2025»
29.06.2025 в 10:44
Бурятские леса продолжают гореть
29.06.2025 в 10:00
Китайская свинина пошла на колбасу
29.06.2025 в 09:45
В Бурятии обанкротился родственник экс-депутата Госдумы
29.06.2025 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
Директора школы Бурятии уволили из-за утраты доверия
Прокуратурой Муйского района пресечены нарушения антикоррупционного характера
29.06.2025 в 14:49
Прогнозируют ухудшение погоды по Бурятии
Усиление ветра, грозы и ливни
29.06.2025 в 12:11
Бурятские леса продолжают гореть
Но несколько очагов потушены
29.06.2025 в 10:00
В Бурятии обанкротился родственник экс-депутата Госдумы
Недавно в республике завершилась эпопея с банкротством Петра Тармаева
29.06.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru