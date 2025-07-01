Житель Бурятии решил конфликт с помощью штакетника

В Прибайкальском районе Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью.«В декабре прошлого года мужчина узнал о конфликте членов своей семьи с другим местным жителем. Ночью он приехал к магазину в селе Ильинка, где встретился с оппонентом. В ходе возникшего конфликта обвиняемый ударил штакетником по голове сельчанина, причинив ему серьезную травму», - рассказали в прокуратуре.Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Он получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Также с мужчины взыскали компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в размере 400 тысяч рублей.