В Бурятии поймали браконьеров с нелегальным «стволом»

В Прибайкальском районе Бурятии в лесу в местности Ангыр инспекторы Бурприроднадзора остановили автомобиль «Нива». В нем находились мужчины с незаконным оружием, без разрешения на охоту. Как сообщили в Бурприроднадзоре, браконьеры признались, что планировали охотиться на косулю.«Оружие изъято, по факту его незаконного хранения и ношения возбуждено уголовное дело. Также в отношении мужчин составлены административные протоколы по ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты». Санкция этой статьи предусматривает штраф для граждан в размере до 4 тысяч рублей», - рассказали в Бурприроднадзоре.В ведомстве напоминают, что сейчас в Бурятии охота запрещена на все виды животных, за исключением сурка (тарбагана). Его можно добывать до 30 сентября. Также до 15 июля разрешена охота на изюбря с неокостеневшими рогами (пантами).