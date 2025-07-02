Происшествия 02.07.2025 в 09:45

Пенсионерка из Улан-Удэ лишилась всех сбережений

Аферисты убедили ее перевести деньги на «безопасный счет»
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Текст: Андрей Константинов
Пенсионерка из Улан-Удэ лишилась всех сбережений
Фото: pixabay.com
За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 19 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики отдали мошенникам более 2,1 млн рублей.

Как сообщили в МВД, больше всего средств потеряла 78-летняя пенсионерка из Улан-Удэ. Она перевела все личные сбережения на «безопасный счет». 

Обманная операция началась с отправки пожилой женщине СМС-сообщения, в котором говорилось о, якобы, взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуг» и необходимости срочно перезвонить по указанному номеру. После звонка с пенсионеркой последовательно связались несколько лже-представителей государственных ведомств – сначала «Роскомнадзора», затем «Росфинмониторинга». Каждый из звонивших нагнетал обстановку, убеждая женщину в серьезности ситуации, и в конечном итоге «специалисты» заявили, что «такими делами занимается исключительно ФСБ».

Далее в разговор вступил «сотрудник ФСБ», который сообщил пенсионерке: мошенники, якобы, оформили от ее имени доверенность на иностранца с правом оформления кредитов. В ходе разговора, создавая панику вокруг фиктивной угрозы ее сбережениям, аферист выяснил, что у женщины имеется 800 тысяч рублей наличных средств и сбережений на карте.

Под предлогом «спасения» этих денег и перевода их на «безопасный счет» злоумышленники убедили горожанку снять все накопления с дебетовой карты в банкомате одного банка. Затем пенсионерку направили в офис другого банка, где через банкомат она совершила два перевода на общую сумму 795 тысяч рублей на счета, продиктованные аферистами, используя при этом режим «Услуга без карты».

Обман вскрылся на следующий день, когда дочь пенсионерки обнаружила списание денег с банковской карты матери. 
Теги
мошенничество

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