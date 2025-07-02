Житель Улан-Удэ присвоил забытую на Арбате сумочку

В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 18-летняя горожанка. Девушка рассказала, что, отвлёкшись на телефон, оставила на лавочке на Арбате свою сумку с личными вещами. Спустя 30 минут она вернулась, сумки на месте уже не было.Оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 42-летний горожанин.Мужчина пояснил, что присвоил оставленную девушкой сумочку. Зарядку от телефона и портативный внешний аккумулятор, обнаруженные внутри, он оставил себе, а две пары беспроводных наушников продал на автовокзале случайной прохожей. Остальные вещи мужчина выбросил.«В ходе следствия подозреваемый возместил ущерб. Гражданин не работает, юридически не судим. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.