Происшествия 02.07.2025 в 11:41
Житель Улан-Удэ присвоил забытую на Арбате сумочку
Злоумышленника быстро нашли, и ему пришлось возмещать ущерб
Текст: Андрей Константинов
В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 18-летняя горожанка. Девушка рассказала, что, отвлёкшись на телефон, оставила на лавочке на Арбате свою сумку с личными вещами. Спустя 30 минут она вернулась, сумки на месте уже не было.
Оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 42-летний горожанин.
Мужчина пояснил, что присвоил оставленную девушкой сумочку. Зарядку от телефона и портативный внешний аккумулятор, обнаруженные внутри, он оставил себе, а две пары беспроводных наушников продал на автовокзале случайной прохожей. Остальные вещи мужчина выбросил.
«В ходе следствия подозреваемый возместил ущерб. Гражданин не работает, юридически не судим. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
Оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 42-летний горожанин.
Мужчина пояснил, что присвоил оставленную девушкой сумочку. Зарядку от телефона и портативный внешний аккумулятор, обнаруженные внутри, он оставил себе, а две пары беспроводных наушников продал на автовокзале случайной прохожей. Остальные вещи мужчина выбросил.
«В ходе следствия подозреваемый возместил ущерб. Гражданин не работает, юридически не судим. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
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