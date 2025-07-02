Происшествия 02.07.2025 в 11:50
В Бурятии подросток неудачно нырнул и стал инвалидом
Юноша получил серьезную травму позвоночника
Текст: Андрей Константинов
О несчастном случае, который произошел в одном из районов Бурятии, рассказали сегодня в Детской республиканской клинической больнице. Подросток получил серьезные травмы после неудачного ныряния в воду и был экстренно доставлен сначала в Центральную районную больницу, а позже переведен в ДРКБ.
Врачи диагностировали у него серьезную травму шейного отдела позвоночника. К сожалению, последствия оказались необратимыми: юноша остался глубоким инвалидом.
Врачи обращаются ко всем родителям и законным представителям детей:
«Пожалуйста, будьте бдительны и не позволяйте своим детям рисковать понапрасну. Травмы, полученные на воде, зачастую оказываются крайне серьезными и могут нанести непоправимый вред здоровью ребенка. И помните, что мгновенная беспечность может обернуться трагедией на всю жизнь», - обратились врачи к родителям детей.
Врачи диагностировали у него серьезную травму шейного отдела позвоночника. К сожалению, последствия оказались необратимыми: юноша остался глубоким инвалидом.
Врачи обращаются ко всем родителям и законным представителям детей:
«Пожалуйста, будьте бдительны и не позволяйте своим детям рисковать понапрасну. Травмы, полученные на воде, зачастую оказываются крайне серьезными и могут нанести непоправимый вред здоровью ребенка. И помните, что мгновенная беспечность может обернуться трагедией на всю жизнь», - обратились врачи к родителям детей.
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