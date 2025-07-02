В Улан-Удэ сотрудница банка сохранила пенсионерке полмиллиона рублей

Врио начальника Управления МВД России по Улан-Удэ Сергей Эрдынеев вручил благодарность заместителю начальника отдела продаж и обслуживания физических лиц одного из банков города. Она спасла пенсионерку от потери крупной суммы денег.Как рассказали в МВД Бурятии, в конце июня в банковское отделение обратилась 64-летняя женщина. Пенсионерка планировала снять 500 тысяч рублей личных накоплений. Задав женщине несколько вопросов, сотрудница банка поняла, что клиентка ведет диалог с мошенником, который представился специалистом по инвестированию, и вызвала полицию.Прибывшие правоохранители в ходе общения с пенсионеркой выяснили, что она нашла в интернете объявление об удаленном заработке, заключавшемся в инвестировании в иностранную валюту. Женщине объяснили, что она имеет дело с аферистами, так что свои сбережения ей удалось сохранить.Полицейские поблагодарили сотрудницу банка за активную жизненную позицию, неравнодушие и содействие в пресечении преступления. Как отметил Сергей Эрдынеев, подобные поступки – яркое проявление истинной гражданской позиции и неравнодушия.«Этот случай еще раз подчеркивает, насколько важно наше совместное противодействие преступности, особенно в условиях активизации мошенников», - сказал он.