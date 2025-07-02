В Бурятии спасли женщину, которая несколько дней провела в лесу

Благодаря бдительности водителя Андрея Афанасьева, начальника караула Алексея Бисерова и пожарного Артёма Квашнина женщина была спасена, отметили в агентстве.





Удивительную историю спасения пожилой женщины, несколько дней находившейся в лесу, рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Всё произошло 28 июня, когда огнеборцы 19-й пожарной части 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ возвращались обратно после вызова на пожар, случившегося в селе Эрхирик.- На обратном пути в лесу мы заметили тело человека. Незамедлительно остановились. При осмотре поняли, что пожилая женщина жива. Помогли ей: узнали о её состоянии, дали воды, вызвали скорую и сообщили участковому. Оказалось, что женщина уже несколько дней находилась в лесу. Мы дождались приезда работников скорой и только после этого поехали обратно в часть, — рассказали пожарные.