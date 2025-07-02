Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ будут судить за миллионную взятку

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего заместителя директора – начальника инженерно-технической группы муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию» администрации Улан-Удэ. Он обвиняется в получении двух взяток на общую сумму почти 1,1 млн рублей.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый в силу занимаемого должностного положения способствовал заключению между муниципальными образовательными учреждениями и двумя коммерческими организациями договоров подряда на поставку и монтаж систем контроля и управления доступом. В 2023 году за взятки он организовал проведение конкурсов с нарушением законодательства. По их итогам контракты на выполнение работ в учреждениях были заключены с конкретными организациями. После поставки и установки оборудования чиновник беспрепятственно подписал акты выполненных работ. За это он получил от фирм почти 1,1 млн рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.