13 лесных пожаров потушили за сутки в Бурятии

За прошедшие сутки в республике удалось потушить 13 лесных пожаров на общей площади 37 207 га. За это же время возникло лишь одно новое возгорание в Прибайкальском районе. Там огонь в лесу вспыхнул из-за сухой грозы.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 3 июля в Бурятии осталось 20 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах на общей площади 42 366 га.«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 607 человек. Задействовано 67 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.