Происшествия 03.07.2025 в 09:37
13 лесных пожаров потушили за сутки в Бурятии
Сейчас в республике осталось 20 возгораний
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в республике удалось потушить 13 лесных пожаров на общей площади 37 207 га. За это же время возникло лишь одно новое возгорание в Прибайкальском районе. Там огонь в лесу вспыхнул из-за сухой грозы.
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 3 июля в Бурятии осталось 20 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах на общей площади 42 366 га.
«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 607 человек. Задействовано 67 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 3 июля в Бурятии осталось 20 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах на общей площади 42 366 га.
«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 607 человек. Задействовано 67 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.
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