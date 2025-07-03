Происшествия 03.07.2025 в 10:34

Молодежь Бурятии попала под прицел мошенников

Целью аферистов становятся студенты и учащиеся
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Текст: Андрей Константинов
Молодежь Бурятии попала под прицел мошенников
Фото: архив «Номер один»
Новую тревожную тенденцию в мошенничестве выявили в МВД Бурятии. По данным полиции, аферисты все активнее начинают обманывать молодежь, адаптируя под нее свои преступные схемы. В результате сейчас жертвами мошенников все чаще становятся студенты и учащиеся.

Так, 1 июля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 19-летняя жительница Тункинского района. Девушка рассказала, что перевела 85 тысяч рублей кредитных средств на «безопасные счета». 

Ей позвонили от имени деканата института, где она учится, и потребовали подойти в образовательное учреждение, чтобы расписаться в журнале за пропуски. Девушка сообщила звонившему, что уехала на каникулы из Улан-Удэ в родное село. Тогда «преподаватель» предложил подписать журнал электронной подписью через госуслуги, продиктовав код из смс, что студентка и сделала. 

Затем с девушкой последовательно связались несколько лже-представителей государственных ведомств – все они утверждали, что мошенники взломали её личный кабинет на госуслугах и под предлогом спасения денег от аферистов убедили студентку перевести все средства с кредитной карты на указанный ими «безопасный» счет. 

Только после перевода девушка осознала, что все это время панику вокруг фиктивной угрозы деньгам создавали именно мошенники.
Теги
мошенничество

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