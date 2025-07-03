В Бурятии спасатели нашли потерявшуюся девушку

Вчера днём в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о происшествии в Тункинском районе. Там вблизи Ниловой Пустыни при выходе с Шумака потерялась 18-летняя девушка. Как выяснилось, она входила в состав незарегистрированной туристической группы из пяти человек, в которой также находился 10-летний ребёнок.«На место происшествия выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Группа из 4 человек приступила к поисковым работам. Спасатели обследовали 6 километров территории вдоль реки Селигер и Шумакской тропы», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате вечером того же дня девушка была найдена. Она находилась в удовлетворительном состоянии. Спасатели сопроводили её до населенного пункта Сухой Ручей, где передали родственникам.