Происшествия 03.07.2025 в 10:45

В Бурятии спасатели нашли потерявшуюся девушку

Она заблудилась при выходе с Шумака
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спасатели нашли потерявшуюся девушку
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Вчера днём в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о происшествии в Тункинском районе. Там вблизи Ниловой Пустыни при выходе с Шумака потерялась 18-летняя девушка. Как выяснилось, она входила в состав незарегистрированной туристической группы из пяти человек, в которой также находился 10-летний ребёнок.

«На место происшествия выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Группа из 4 человек приступила к поисковым работам. Спасатели обследовали 6 километров территории вдоль реки Селигер и Шумакской тропы», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате вечером того же дня девушка была найдена. Она находилась в удовлетворительном состоянии. Спасатели сопроводили её до населенного пункта Сухой Ручей, где передали родственникам.
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